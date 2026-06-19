يوري بيرشيتش يجدد عقده مع أتلتيك بيلباو موسما إضافيا

أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، اليوم الجمعة ، تجديد عقد مدافعه يوري بيرشيتش لمدة موسم واحد إضافي، ليستمر بموجبه مع "أسود الباسك" حتى 30 يونيو 2027.

​وذكر أتلتيك - في بيان عبر الموقع الرسمي - أن هذا التجديد جاء كمكافأةً للاعب صاحب الـ36 عاماً بعد مستوياته المتميزة خلال موسم 2025 - 2026، حيث خاض فيه 39 مباراة، منها 35 مباراة بدأها كأساسي، مشيرا إلى أنه تم توقيع العقد الجديد اليوم في ملعب "سان ماميس" بحضور رئيس النادي جون أوريارتي، ومدير كرة القدم ميكيل جونزاليس.

​وأضاف أن اللاعب يستعد لخوض موسمه التاسع مع الفريق الأول لأتلتيك بيلباو، منذ انضمامه إليه قادماً من باريس سان جيرمان في موسم 2018 - 2019، في خطوة مثّلت عودته إلى أكاديمية "ليزاما" التي تدرج فيها سابقاً.

​وخلال مسيرته مع الفريق، رسخ بيرشيتش مكانته كركيزة أساسية في مركز الظهير الأيسر، حيث شارك في 278 مباراة، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع العديد من الأهداف الأخرى، ويحظى اللاعب بمكانة خاصة لدى جماهير النادي، وقد توج مع الفريق بلقبي كأس ملك إسبانيا عام 2024 وكأس السوبر الإسباني عام 2021.