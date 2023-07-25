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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أكبر قافلة للحماية الاجتماعية بالدقهلية من صندوق تحيا مصر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أكبر قافلة للحماية الاجتماعية بمحافظة الدقهلية من صندوق تحيا مصر، معرض «دكان الفرحة» بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة الرياضي والذي يقيمه صندوق تحيا مصر وبإشراف ومتابعة  هشام خليفه مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر وبالتعاون مع جمعية البر والتقوي المصرية ومن خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بإشراف ومتابعة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
وأوضح "مختار" أن المعرض يستفيد منه ما يزيد علي 4 الاف اسرة من الاسر الاولي بالرعاية ابناء الدقهلية حيث يحصلون على المعروضات كهدايا من الصندوق، وقد وجه " مختار " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية في كل شبر علي أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارات التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية لتحقيق استفادتهم من المعرض.


وأشاد "مختار" دور صندوق تحيا مصر وزارة التضامن الاجتماعي ومن خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية علي دعمهم المستمر للأسر الأولي بالرعاية من خلال الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتقديم كافة المساعدات لهم سواء في حالات الأمراض المزمنة، أو متحدي الإعاقة ، او الحالات المرضية ، أو كبار السن ، وأصحاب الدخل الضعيف ، أو المشروعات الصغيرة ، أو الحالات الملحة او حالات الزواج وغيرها.


وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ان قافلة الحماية الاجتماعية من صندوق تحيا مصر معرض "دكان الفرحة" يستمر لمدة 3 أيام وهي الثلاثاء والاربعاء والخميس بهدف إتاحة الفرصة للأسر المستهدفة من فئات الاولي بالرعاية لاختيار ما يناسبهم كهدية من الصندوق، وقال ان المعرض ويضم المعرض 40 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني للطهي ومفروشات، فضلًا عن توزيع لعب الأطفال وأدوات مكتبية متنوعة، وكذلك40 طن خضروات ضمن مبادرة بالهنا والشفا  لتوزيعها علي الاسر المستحقة ومواعيد المعرض من الساعة 9 صباحا حتي 8 مساءا.

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استاد المنصورة أسر الأولى بالرعاية الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماع الجمعيات الأهلية بمحافظة الدقهلية حماية الإجتماعية لأسر الأولى بالرعاية محافظة الدقهلية

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