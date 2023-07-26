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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم نور الدين: ميسي متواضع.. وسأعطيه إنذارًا في هذه الحالة

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين

أكد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، أنه إذا دخل في مشادة مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، سيقوم بإعطائه بطاقة صفراء.

وقال الحكم الدولي إبراهيم نور الدين في تصريحات عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: “لو كنت مسئولًا عن لجنة الحكام وخرج حكم ورد على الانتقاد عليه في وسائل الإعلام سأوقفه على الفور”.

وتابع: “ميسي شخصية متواضعة للغاية، كان وشي حلو عليه وحصل على كأس العالم بعدها”.

وأضاف إبراهيم نور الدين : “لو ميسي دخل معايا في احتكاك وزعيق بشكل غير لائق سأتعامل معه بصرامة وقد أعطيه بطاقة صفراء لو زاد ذلك عن الحد”.

وأكمل: “لن أسمح أبدًا بتطاول أي شخص عليّ حتى لو كان خارج الملعب من الأجهزة الفنية، لم يحدث أبدًا معي”.

واستطرد: “في حال تطاول الجماهير تجاهي سأتعامل مباشرةً معه، كنت أقود مباراة بين الأهلي والإسماعيلي للشباب أوقفت المباراة وطردت الجماهير بالكامل ولم أكمل المباراة إلا بعد خروجهم”. 

واختتم: “هناك أخطاء في تقنية الفيديو بالطبع، لكن هناك تحسن في تطبيقها موسماً بعد الآخر، هناك بعض الحكام اجتمعوا مع لجنة الحكام وتوصلوا لاتفاق ووعد بصرف المستحقات وتسويات مع نهاية الشهر”.

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