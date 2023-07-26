صرف تعويضات لـ85 من أصحاب مزارع الدواجن بقرى بئر العبد

صدق اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على صرف تعويضات مزارع الدواجن الدفعة الأولى، والتي تضررت بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا، وجار إنهاء إجراءات دفع التعويضات للمستحقين، بناءً على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

85 مزارعا

أعلن مجلس مدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء، صرف دفعة تعويضات لـ85 من أصحاب مزارع دواجن بنطاق قرى مركز ومدينة بئر العبد، حيث تتم عملية الصرف من خلال الوحدة الحسابية بمجلس مدينة بئر العبد.

وطالب مجلس مدينة بئر العبد المستفيدين من صرف التعويضات بإحضار المستندات الآتية: 4 صور بطاقة سارية وملف بلاستيك لكل مزرعة، و4 صور بطاقة للزوج أو 4 صور شهادة الوفاة فى حال وفاة الزوج.