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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب استئناف عمل شرطة الآداب.. دعوات لإحياء ذكرى محساء أميني في إيران

صدى البلد

أعادت الجهود المبذولة لتشديد القيود على النساء في إيران إشعال حركة الاحتجاج التي غمرت شوارع البلاد بالإيرانيين الغاضبين لأكثر من نصف عام.

وبحسب تقرير نشرته “سكاي نيوز” البريطانية، انتشرت دعوات لإحياء ذكرى محساء أميني، المرأة الكردية الإيرانية التي توفيت في حجز الشرطة العام الماضي، على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الإعلان عن عودة عمل شرطة الآداب في البلاد.

هاشتاج إحياء ذكرى محساء أميني، نشر أكثر من 14،500 تغريدة يوم 23 يوليو وحده. 

نشر الهاشتاج الذي يعني "ذكرى مهسا" ما يقرب من 350 ألف تغريدة منذ منتصف يونيو، وفقًا لتحليل “سكاي نيوز” للبيانات. 

أدت وفاة أميني إلى مظاهرات شبه يومية في جميع أنحاء البلاد، حيث دعا المتظاهرون إلى تغيير النظام. 

وفي تنازل واضح للمتظاهرين، قللت إيران من دور شرطة الأخلاق في البلاد، التي تفرض القواعد الدينية، مثل ارتداء غطاء الرأس الإجباري.

لكن في وقت سابق من هذا الشهر، استؤنفت دوريات شرطة الأخلاق التي تراقب ملابس النساء علنًا. يمكن احتجاز النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.

على الرغم من أن الاحتجاجات واسعة النطاق قد تضاءلت تحت تأثير القمع العنيف للدولة، إلا أن العديد من النساء الإيرانيات ما زلن يرفضن ارتداء غطاء الرأس في الأماكن العامة.

بدأت مقاطع الفيديو التي تُظهر معاملة النساء في إيران بالانتشار على نطاق أوسع مرة أخرى بعد انتشار الأخبار يوم الأحد عن تعزيز موقف شرطة الأخلاق.

تتم مشاركة مقاطع فيديو مثل هذه عبر الإنترنت من قبل المتظاهرين الإيرانيين على أمل جذب انتباه المجتمع الدولي.

لقد قام النظام بانتظام بخنق الوصول إلى الإنترنت داخل البلاد في محاولة للحد من اتصال مواطنيه بالعالم الأوسع، وهو أمر تقول Netblocks، وهي منظمة تراقب حرية الإنترنت، إنه لا يزال يحدث حتى الآن.

قالت ديانا نامي، المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق المرأة الإيرانية والكردية ومقرها المملكة المتحدة، لشبكة “سكاي نيوز”، إن الحكومة الإيرانية تحاول قمع الحركة باستخدام العنف والترهيب، لكن النساء سيستمرن في الاحتجاج.

 

احتجاجات الإيراني الإيرانيين التواصل الاجتماعي الكردى

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