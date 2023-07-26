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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الأهلي تتجه لاستاد برج العرب استعدادا لمباراة المصري

جماهير نادي الأهلي
جماهير نادي الأهلي

نشر الإعلامي أحمد شوبير، صورًا لجماهير النادي الأهلي في طريقهم لاستاد برج العرب، استعدادا لمباراة الفريق اليوم أمام النادي المصري البورسعيدي.

وعلق أحمد شوبير علي الصور، كاتبًا: “جماهير الأهلي في طريقها إلي ملعب المباراة لدعم الفريق أمام المصري”.

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددا من لاعبيه البارزين خلال مواجهة المصري البورسعيدي عدة لاعبين، في لقاء يقام في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، في ختام مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي كل من على معلول وأليو ديانج ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسين الشحات.

في حين يغيب محمد عبد المنعم لمعاناته من إجهاد عضلي حال دون مشاركته فى مران أمس، الثلاثاء، الذى اختتم به الفريق تدريباته استعداداً لمباراة المصرى الليلة.

ويحتل فريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني السويسري، صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 82 نقطة، حيث توج باللقب.

بينما يحل المصري البورسعيدي منافسا النادي الأهلي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة.

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