ماذا يحدث عندما تلدغك البعوضة "الناموسية"

عندما تلدغك البعوضة “الناموس” فإنها تخترق الجلد باستخدام جزء فم خاص (خرطوم) لامتصاص الدم وعندما تتغذى البعوضة ، فإنها تحقن اللعاب في جلدك. يتفاعل جسمك مع اللعاب مما يؤدي إلى نتوء وحكة.

يعاني بعض الأشخاص من رد فعل خفيف فقط تجاه اللدغة أو اللدغات ويتفاعل الأشخاص الآخرون بقوة أكبر ، ويمكن أن تحدث منطقة كبيرة من التورم والوجع والاحمرار.

ووفقا لما جاء في موقع السيطرة على الأمراض الأمريكي ، تشمل علامات لدغة البعوضة:

نتوء منتفخ ومحمر يظهر بعد بضع دقائق من اللدغة.

نتوء صلب ، مثير للحكة ، بني محمر ، أو نتوءات متعددة تظهر بعد يوم أو نحو ذلك من اللدغة أو اللدغات.

ظهور بثور صغيرة بدلاً من النتوءات الصلبة

البقع الداكنة التي تشبه الكدمات مكان لدغة البعوضة

يمكن أن تحدث تفاعلات أكثر حدة في:

أطفال

تعرض للدغ من قبل أنواع البعوض التي لم تتعرض لها من قبل

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز المناعي



الأشخاص الذين يعانون من ردود أفعال أكثر حدة قد تظهر عليهم العلامات التالية:

تورم واحمرار بمنطقة كبيرة

حمى منخفضة

قشعريرة

تضخم الغدد الليمفاوية

علاج لدغة البعوضة

اغسل المنطقة بالماء والصابون.

ضع كيس ثلج لمدة 10 دقائق لتقليل التورم والحكة. أعد وضع كيس الثلج حسب الحاجة.

ضع مزيجًا من صودا الخبز والماء.