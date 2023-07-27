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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوزيعها ضمن تكافل وكرامة.. استلام الدفعة الثانية من صكوك الأضاحي بشمال سيناء

استلام صكوك الأضاحي
استلام صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين

استلمت مديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء،  الدفعة الثانية من صكوك الأضاحي الواردة من  مديرية الأوقاف.. حيث قامت إدارة المجازر والتفتيش بمديرية طب بيطري شمال سيناء بفحص لحوم صكوك الأضاحي الدفعة الثانية والواردة من وزارة الأوقاف . 

يأتي ذلك ضمن توزيع الأضاحي على حالات تكافل وكرامة والاسر الأولي بالرعاية حسب تعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.  

وسيتم توزيع الكمية على الأسر الأولى بالرعاية، والمواطنين الأكثر احتياجا ،تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة ،وذلك من خلال  ادارة التضامن الاجتماعي،  بالشيخ زويد،  . 

وضمت اللجنة  د.عمر عبد الفتاح مدير إدارة المجازر والتفتيش، ود.نيفين الاهتم  رئيس قسم التفتيش بمديريه الطب البيطري شمال سيناء.

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