دراسة : لهذه الأسباب النساء يسقطن على السلالم أكثر من الرجال

أثارت دراسة تم نشرها على نطاق واسع الكثير من الجدل، وقد خلصت دراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للسقوط على السلالم مقارنة بـ 28 في المائة من الرجال.

ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، لا علاقة له بالتقدم في السن بل قد تتعرض الشابات لذلك أيضا، مما يشير إلى أنها ليست مسألة مرتبطة بالتقدم في العمر.

قد اكتشف مجموعة الباحثون في جامعة بوردو الأميركية، أن النساء يعدون أكثر تشتتا عند استخدام السلالم، فهم أكثر عرضة للتحدث إلى الأصدقاء والمشاركة في محادثة عند استخدام السلالم، مقارنة بـ 13 في المائة من الرجال. ، إما عبر الهاتف، ومن المرجح أن يقمن بحمل أشياء في أيديهن وبالتالي عدم التمكن من الإمساك بـ"الدرابزين".



وخلصت الدراسة أيضا التي نشرتها مجلة مترو أن النساء أكثر عرضة لارتداء أحذية غير عملية، مثل الصنادل أو الكعب العالي.