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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الـ 20 البلاستيكية.. ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه

الـ 20 جنيه البلاستيكية
الـ 20 جنيه البلاستيكية

شهدت مصر تطوراً كبيرا في النظام النقدي والمصرفي، بفضل التحديثاث التي أجريت في الآونة الأخيرة على العملة النقدية، حيث تم طرح فئة الـ 10 و الـ 20 جنيه البلاستيكية، يأتي ذلك تطبيقا لسياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، ضمن برامج التنمية المستدامة التى تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

 

و هناك أعدادا كبيرة من المواطنين تلجأ إلى تخريب العملات الجديدة من خلال الكتابة والنقش عليها ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يفرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين . 

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عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

 

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد. 

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