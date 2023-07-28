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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: رؤية السيسى أمام القمة الروسية الافريقية تضمن مواجهة تحديات القارة

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية التى القاها أمام القمة الروسية الافريقية مؤكداً ان تنفيذ رؤية الرئيس السيسى تضمن حل جميع المشكلات والتحديات التى تواجه القارة الافريقية.


كما أشاد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى فى كلمته على أن مصر كانت دوماً رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته، إيماناً منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع مطالباً من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الاسراع فى تنفيذ الرؤية الواضحة والحاسمة التى طرحها الرئيس السيسى فى كلمته والتى تضمن 4 محاور رئيسية فى مقدمته تأكيد الرئيس السيسى على أن الدول الأفريقية ذات سيادة، وإرادة مستقلة، وفاعلة في مجتمعها الدولي، تنشد السلم والأمن، وتبحث عن التنمية المستدامة، التي تحقق مصالح شعوبها أولاً، ويتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة.

 مشيراً الى أن المحور الثانى يتمثل فى تأكيد الرئيس السيسى على أن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم، يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات، لاسيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول، وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة، لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف.


وأكد النائب السيد شمس الدين الاهمية الكبيرة للمحور الثالث والذى يتمثل فى تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الأفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، وأؤكد في هذا الشأن أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا، وأنني لأتطلع للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم ويضع حداً للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب.

 مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالمحور الرابع والذى يتمثل فى تأكيد الرئيس السيسى فى كلمته على أن التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها التي باتت تمس كافة أرجاء عالمنا، تحتم وجود صوت أفريقي مؤثر وفعال، داخل المحافل الدولية القائمة وبما يعمل على إيصال موقف الدول الإفريقية ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها.

وأعرب النائب، عن تطلع مصر لأن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة العشرين، وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية، بدعم الشريك والصديق الروسي.

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