عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

22 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال أسبوع

صدى البلد

تخطت مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الراهن، 22 مليار درهم موزعة بنحو 20.1 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي، ونحو ملياري درهم في سوق دبي.
وفيما يخص التداولات اليومية، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال جلسة نهاية الأسبوع، 0.014% إلى مستوى 9760.83 نقطة، بعد تداولات تخطت قيمتها 999 مليون درهم على أكثر من 339.7 مليون سهم تم تداولها من خلال 10787 صفقة.
وتصدر سهم "العالمية القابضة" التداولات خلال الجلسة بقيمة 208.39 مليون درهم، لينهي جلسته على ارتفاع طفيف بواقع 0.03%، تبعه "ألفاظبي" بتداولات تجاوزت 121.1 مليون درهم ليرتفع السهم 1.12%.
وتصدر سهم شركة "فودكو" الوطنية للمواد الغذائية الرابحين بصعوده 14.79%، تبعه سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء "بيلدكو" بارتفاعه أيضاً بنسبة 14.71%، وحل البنك العربي ثالثاً بعد صعود سهمه بنسبة 12.31%.
وفي دبي ارتفع المؤشر العام للسوق خلال آخر جلسات الأسبوع 0.19% إلى مستوى 4036.88 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها 308.27 مليون درهم على نحو 235.28 مليون سهم تم تداولها عبر 6157 صفقة.
وتصدر سهم "شعاع" التداولات بقيمة 36.87 مليون درهم، وكذلك قائمة الرابحين بصعوده بنحو 4%، تبعه سهم بنك الإمارات دبي الوطني بتداولات قيمتها 35.1 مليون درهم، ثم "إعمار" ثالثاً بـ31.38 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 64.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 62.2 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 36.3 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 30.4 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 13.6 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 11.6 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين اليوم نحو 114.6 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.18% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 104.2 مليون درهم لتشكل ما نسبته 33.81% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي نحو 10.4 مليون درهم كمحصلة شراء.

أبوظبي المالي ارتفاع طفيف أسواق المال الإماراتية ارتفع المؤشر اسواق المال أبوظبي الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء قبل اعتمادها وإعلانها

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات قليلة

طلب تعديل بعض البنود.. تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. معلومات مهمة عن تنسيق الجامعات والترشح للكليات

هتشتغل من البيت| 18 جهة ستعمل « أونلاين».. هل أنت منها ؟

دعاء لإزالة التوتر والقلق.. ردده قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة تشعر بالراحة النفسية

ترشيحاتنا

هذا ماحدث لأسعار النفط العالمية خلال 5 أسابيع

7 علامات خطيرة تحتاج إلى زيارة طبيب القلب فورا

40 % من السكان بلا إنترنت.. ماذا يحدث في كولومبيا؟

تعرف على الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023

الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المرحلة العاجلة بـ " السويس الجديدة "

بعد انسحاب بيراميدز.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان روبي في حفل العلمين يثير الجدل| رقم غير متوقع

بعد انتشارها في الساحل.. معلومات صادمة عن فيلر الشفايف

طريقة عمل البقلاوه اليوناني| بمذاق لا يقاوم

ينطلق اليوم.. مواعيد وأماكن عروض قصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح المصري|صور

فيديو

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ