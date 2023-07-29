استعدوا للقادم.. جوارديولا يحذر أندية أوروبا من بريق الدوري السعودي

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على إبرام أندية الدوري السعودي عدد من الصفقات العالمية المدوية في الفترة الأخيرة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي:" لقد غيرت المملكة العربية السعودية سوق الانتقالات قبل بضعة أشهر عندما كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي رحل".

وأضاف:" حينها لم يعتقد أحد أن هذا العدد الكبير من اللاعبين الكبار سيلعبون في الدوري السعودي، في المستقبل سيكون هناك المزيد ولهذا السبب يجب أن تكون الأندية على دراية بما يحدث".

وانضم العديد من نجوم كرة القدم العالمية إلى الدور السعودي خلال عام 2023، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونجولو كانتي وروبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي ومارسيلو بروزوفيتش وروبن نيفيز وخاليدو كوليبالي وجوردان هندرسون.

ويعد النجم الجزائري انضمام رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي المنضم لصفوف أهلي جدة، أحدث الصفقات العالمية للدوري السعودي.