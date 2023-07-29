لمناقشة العلاقات الثنائية .. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره بكوريا الجنوبية

عبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، عن رغبة أنقرة في زيادة تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية حيث يتمتع البلدان بشراكات استراتيجية.

وأكد فيدان في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين في العاصمة التركية أنقرة رغبة البلاد في تعزيز علاقاتنا على أساس شراكة البلدين الاستراتيجية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وجاء المؤتمر الصحفي بعد أن أجرى الوزراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعالمية الحالية ، ووقعوا اتفاقية خارطة طريق لـ شراكة ديناميكية بين تركيا وكوريا.

وقال فيدان: "إن خارطة الطريق التي وقعناها اليوم هي علامة على إرادتنا المشتركة في هذا الاتجاه. وخريطة الطريق، وتم العمل عليها بدقة لمدة عام ونصف ، ترسم إطارها المؤسسي لعلاقاتنا" ، مضيفًا أنه بموجب الوثيقة ، سيتخذ البلدان خطوات في كل مجال بينهما.

وتأسست العلاقات السياسية بين تركيا وكوريا الجنوبية في عام 1949 ، وتم رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2012.

وقال فيدان إن أنقرة تعتبر سيول شريكًا مهمًا في مبادرة "آسيا الجديدة" ، مشددًا على أن كوريا الجنوبية هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبناءً على موقعها الجغرافي الفريد وعلاقاتها التاريخية والثقافية العميقة الجذور مع آسيا ، أعلنت تركيا عن مبادرة "آسيا مرة أخرى" في عام 2019 ، لتقديم رؤية جديدة في سياساتها تجاه القارة من منظور شامل وكلي.

وفي إشارة إلى أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا وكوريا الجنوبية ارتفع إلى 10 مليارات دولار العام الماضي ، أوضح فيدان أن هدف تركيا هو الوصول إلى 15 مليار دولار على أساس علاقة تجارية متوازنة.

وأكد فيدان أن تركيا وكوريا الجنوبية يمكنهما تعزيز العلاقات في صناعة الدفاع والطاقة والنقل والسياحة.

وفي إشارة إلى عمق جذور العلاقات التركية مع كوريا الجنوبية ، قال فيدان: "ليس من الشائع أن يحيي وزير خارجية في العالم ذكرى شهداء الدولة المضيفة خلال زيارته للخارج وأن يعرب عن امتنانه لهم".

وكانت تركيا مساهما رئيسيا في القوات تحت قيادة الأمم المتحدة خلال الحرب الكورية 1950-1953 ، حيث يصادف يوم الخميس الذكرى السبعين للهدنة التي أنهت القتال.

في وقت مبكر من يوم السبت ، زار بارك النصب التذكاري للشهداء الكوريين في أنقرة في إطار زيارته.

سلام دائم واستقرار في شبه الجزيرة الكورية

وأكد فيدان خلال خطابه أن تركيا تريد سلاماً واستقراراً دائمين في شبه الجزيرة الكورية وتدعم الجهود في هذا السياق.

ومن جانبه ، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك إن كوريا الجنوبية لم تنس التضحية الكبيرة التي قدمتها تركيا عندما قاتل جنودهم جنباً إلى جنب خلال الصراع.

وقال بارك خلال هذه الزيارة ، وقعت على خارطة طريق مع فيدان ، والتي تنظم بشكل منهجي تنمية العلاقات بين البلدين ، وتطور العلاقات بين كوريا وتركيا ، مضيفًا أنه مع خارطة الطريق ، سيزيد البلدان من الاتصالات بين البلدين ، وخاصة الشباب ، في مجالات مثل التعليم والرياضة.

وحول عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة من قبل كوريا الشمالية ، حث بارك المجتمع الدولي على 'التوحد والرد بحزم في وقت تهدد فيه كوريا الشمالية باستمرار سلام شبه الجزيرة الكورية والعالم'.

وأضاف بارك أنه "تمت مناقشة كيفية زيادة وعي المجتمع الدولي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وكيفية التعاون بين البلدين من أجل تحسين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية".

وقال الدبلوماسي الكوري الجنوبي إنه ناقش مع فيدان الوضع في أوكرانيا.