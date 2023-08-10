يفتقد بعض المشترين الجدد الى خبرة التعامل مع السيارات أحيانا ممن يقصر العمر الافتراضي لبعض الأجزاء الهامة في السيارات، حيث تحتاج السيارات لعناية مستمرة لتعمل بشكل جيد دون مشاكل وأعطال مفاجئة.

أهم الفحوصات الشهرية للحفاظ على سيارتك الجديدة

فحص حالة الزيوت في السيارة

للحفاظ على العمر الافتراضي لسيارتك تكون البداية بفحص مستوى الزيوت في السيارة، أن الزيوت من أهم الأمور في السيارة والتي يهملها العديد من السائقين، مثل زيت المحرك أو زيت الفرامل أو زيت المقود.

فحص سائل التبريد في السيارة

يمثل زيت التبريد أهمية كبيرة للسيارة مثل ضغط المحرك وناقل الحركة فعند نقصانة ترتفع درجة حرارة السيارة، وبالتالي تلف المحرك، لذلك يجب قبل كل سفر بالسيارة القاء نظرة على سائل تبريد المحرك وقبل فعل هذا لا تقم بفتح غطاء قربة المياه في المحرك وهو ساخن، ويجب ترك السيارة حتى تبرد كلياً.

فحص ضغط عجلات السيارة

يعتبر ضغط الإطارات من أهم الأجزاء التي يهملها السائقين، فهي من أهم الأجزاء التي تتطلب مراقبة وضبط عند مستوى معين، فقد يؤدي الإطار الذي ضغطه منخفض الى انفجاره في أي لحظة، وخاصة عند تحميل أوزان ثقيلة في السيارة، كما يجب فحص الاطار نفسه والتأكد من عدم وجود تآكل أو مشاكل به.