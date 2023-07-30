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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد لطفي يمازح ياسمين عز: أهو جالك الفرعون اللي بجد.. مفيش أي صوت شتوي في الحر ده؟

الفنان محمد لطفي
الفنان محمد لطفي

‏حل الفنان محمد لطفي ضيفا مع الإعلامية "ياسمين عز"، في برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، وتحدث عن دوره في فيلم كباريه وتأثيره على صوته، وعن علاقته بزوجته، وعن تجربته في فيلم أبو نسب.

 

 

أهو جالك الفرعون اللي بجد


‏حل الفنان محمد لطفي ضيفا مع الإعلامية "ياسمين عز"، ورحب بها قائلا: "أهو جالك الفرعون اللي بجد"، مؤكدا أن لقب الفرعون ارتبط باسمه بسبب فيلم "كباريه".


وتابع محمد لطفي خلال لقاء له في برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية "ياسمين عز"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، ‏انه كان مشغول في حياته الفنية والشخصية لذلك كان مختفي قليلا الفترة الأخيرة.


‏وأضاف محمد لطفي أن تجربة في فيلم "أبو نسب" مع الفنان محمد إمام كانت تجربة رائعة  وأن الفيلم حقق أرقام وإيرادات جيدة.

في الحالة دي بسيب زوجتي تتكلم وما أردش


‏قال الفنان محمد لطفي إنه متزوج منذ 18 عاما، وأن الاستقرار في الزواج يحتاج صبرا ومودة وتفاهما مؤكدا أن علاقته بزوجته جيدة.


‏وتابع محمد لطفي خلال لقاء له في برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية "ياسمين عز"، المذاع على شاشة "mbc masr"، أنه في بداية زواجه تحدث مع زوجته في فترة الخطوبة وأخبرها بطباعه وصفاته بسبب عمله في الوسط الفني والضغوط التي تواجهه.

مؤكدا أنها تفهمت وتأقلمت على الوضع، قائلا: لما بكون بحضر لعمل فني جديد وبقرأ السيناريو بكون مش مركز ممكن أسمع الكلام ومردش وبكون في عالم تاني لكنها تعودت على الأمر".

 

دور فرعون ضيع صوتي


‏قال الفنان محمد لطفي إنه يتفاعل مع الشخصية التي يؤديها وأحيانا يتأثر بسبب نوعية الشخصيات التي يقدمها ولكنه يستطيع أيضا أن يفصل بين الشخصية وبين حياته.

مؤكدا “بالطبع هناك شخصيات صعبة وبها مجهود كبير لكني أحاول أن أفرق بينها وبين حياتي العادية”.


وتابع محمد لطفي خلال لقاء له في برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية "ياسمين عز"، المذاع على شاشة "mbc masr"، أن هناك شخصيات أثرت في حياته الخاصة، خاصة الشخصيات الشريرة وهو إنسان طيب وبسيط وتلقائي ويستطيع أن يتجاوز هذه المشكلة.
 

وأضاف محمد لطفي أن أكثر شخصية أرهقته وسببت له مشكلة كانت شخصية "فرعون" في فيلم "كباريه"، وتسبب في إصابة صوته وكان يأخذ الأدوية بسبب هذا الدور.

مفيش أي صوت شتوي في الحر ده

 

‏قال الفنان محمد لطفي للإعلامية ياسمين عز: "بلاش كلام في الأفلام أنا كل يوم في السينما والأفلام مفيش أي صوت شتوي في الحر ده؟".
 

‏ وتابع محمد لطفي خلال لقاء له في برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية "ياسمين عز"، المذاع على شاشة "mbc masr"، أن حياته الزوجية حياة بسيطة وهو إنسان بسيط في كل شيء وأن الزواج شيء جميل ولكن يحتاج الي الصبر والمودة والرحمة، والاستقرار في الزواج يحتاج تفاهم، مؤكدا أن علاقته بزوجته جيدة.

محمد لطفي ياسمين عز برنامج كلام الناس فيلم كباريه فيلم أبو نسب

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