تفاصيل جديدة في تعاقد الأهلي مع رضا سليم.. وموعد إعلان الصفقة

أكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي أنهى الاتفاق بشكل رسمي مع الجيش الملكي المغربي، لضم رضا سليم لاعب الفريق بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه التليفزيوني: "الأهلي اتفق مع الجيش المغربي على ضم اللاعب مقابل 2 مليون دولار، يتم دفعهم على قسطين".

وأضاف: "اللاعب وقع لمدة 4 مواسم مقبلة وسوف يحصل على مبلغ 700 ألف دولار يتم زيادته سنويًا، وسوف يصل غدٍ ويخضع للكشف الطبي ثم يتم الإعلان عن الصفقة الاثنين او الثلاثاء المقبل".

ويشار إلى أن رضا سليم أصر على تغيير الأجواء والرحيل عن الجيش، بعد تلقيه عروضا عربية مغرية من الإمارات ومصر.

وحاول مسؤولي نادي الجيش إقناع اللاعب بالبقاء، لكنه مصمم على الرحيل، ورفض الانتظام في التدريبات الجماعية.

وتدرب رضا سليم مع زملائه أمس السبت، في انتظار حسم مستقبله.