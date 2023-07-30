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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أثري يكشف عن أهم الوجهات السياحية في مصر

واحة سيوة
واحة سيوة

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن هناك صحف عالمية ووكالات تقوم بتصنيف و اختيار مقاصد سياحية معينة وتدعو لزيارتها بمصر سواء في فصل الشتاء أو الصيف.

وأوضح أحمد عامر، خلال مداخلته مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على "اكسترا نيوز"، أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة بالإضافة إلى انضمام مدينة العلمين مؤخرا ضمن أكثر الأماكن السياحية التي يجب زيارتها خلال فترة الصيف، وواحة سيوة ومدينة الإسكندرية .

وأشار الخبير الأثري، إلى أن أسوان والقاهرة الكبرى وضواحيها من أكثر المدن زيارة بفصل الشتاء.

ونوه، إلى أن مدينة الإسكندرية تعتبر من أهم المقاصد السياحية الغنية بالأثار و المناطق السياحية، و واحة سيوة تعد من أهدأ المدن و التي تتميز بطابع خاص و بساطة و بها الإضاءة الطبيعية و الشموع و حفر النار.

عادات و تقاليد و لغة خاصة

وأضاف، أن سيوة لديها عادات و تقاليد و لغة تختص بهم فقط و ذلك ما يميزها، بالإضافة إلى السياحة العلاجية التي تتوافر بها من عيون كبريتية و بحيرات مالحة، أو الرمال الساخنة.

 

 

 

مقاصد سياحية شرم الشيخ الاسكندرية سيوة المقاصد السياحية السياحة العلاجية

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