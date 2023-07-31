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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استئناف لادا عمها في مصر خطوة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة المحلية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عودة شركة لادا خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، فتشجيع ودعم مثل هذه الصناعات يساهم في خلق العديد من فرص العمل والقضاء على البطالة، فاستئناف إنتاج روسيا لسيارات لادا داخل الدول المصرية يعد أحد الخطوات الجادة التي تعمل على توطين صناعة السيارات.

 

وأضاف :نظير"، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن عودة شركة لادا إيجيبت للعمل في مصر بعد توقفها لأكثر من عام يؤكد أن الدولة المصرية من الدول الواعدة التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تبذل العديد من الجهود الحثيثة لدعم وتشجيع الصناعات، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تواجه الصناعة لخق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة النهوض بالاقتصاد الوطني.

 

وكان مكسيم سوكولوف، رئيس شركة “افتوفاز”، قد صرح أن “افتوفاز” تخطط لاستئناف إنتاج سيارات لادا في مصر.

 

وحسب وسائل إعلام روسية رسمية، قال سوكولوف، متحدثا في جلسة للقمة الروسية الإفريقية في مدينة سان بطرسبورج، عن إنتاج سيارات لادا في مصر: "مهمتنا الرئيسية الآن هي استئناف وتطوير هذا المشروع المشترك، ونأمل أيضا أن تصبح مصر مركزا للنقل والخدمات اللوجستية للقارة الأفريقية بأكملها “.  

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