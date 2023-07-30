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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يقتل امرأة في أمريكا وينشر فيديو يوثق لحظاتها الأخيرة.. ما القصة؟

رجل يقتل امرأة بهذه
رجل يقتل امرأة بهذه الدولة وينشر فيديو يوثق لحظاتها الأخيرة

انتشر فيديو على الفيسبوك يوثق اللحظات الأخيرة في حياة إمرأة بعد أن قتلت على يد أحد الرجال في كاليفورنيا، وهو الأمر الذي دفع أحد المشاهدين إلى الاتصال بمكتب عمدة مقاطعة ناي في نيفادا وإخبارهم بما شاهد مع تقديمه اسم ورقم هاتف الرجل الذي نشر الفيديو.

تواصل مكتب عمدة مقاطعة ناي في نيفادا بعد ذلك بشرطة سان ماتيو بجزيرة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا التي تتبعت رقم الهاتف الذي ثبت أنه موجود بمجمع سكني في سان ماتيو.

3 ساعات من البحث

قالت الشرطة أنها استطاعت القبض على المتهم البالغ من العمر 39 عام في سان خوسيه بعد 3 ساعات من البحث للعثور على الضحية التي قتلها بشقة في إحدى شقق المجمع السكني الكبير. وبعد ساعتين من العثور على الضحيةـ تم القبض على المتهم بعد أن هرب.

وأكدت الشرطة أن الدافع وراء القتل مازال قيد التحقيق إلى أن المتهم يعرف الضحية جيدًا.

فيسبوك كاليفورنيا جريمة قتل

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