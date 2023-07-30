جريمة مروعة.. أمريكي يتخلص من صديقته ويعيش مع جثتها "فترة طويلة"

قالت الشرطة الأمريكية، إن رجلا من نيفادا متهم بقتل رفيقته في السكن والاستمرار في العيش مع جثتها لفترة طويلة من الزمن.

ألقت الشرطة القبض على جورج أنتوني بون، 31 عامًا، بعد وقت قصير من تلقيها بلاغًا عن جثة في مقر إقامته في 5300 بلوك من شارع ريفررود ريفر في إنتربرايز تقع جنوب غرب وسط مدينة فيجاس، وفقًا لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة العاصمة في لاس فيجاس.

وجاء في البيان الصحفي، أنه عندما وصلت الشرطة إلى المنزل، عثرت على جثة الضحية “التي يبدو أنها ماتت منذ فترة طويلة من الزمن”.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن “المحققين في وحدة جرائم القتل التابعة للوزارة قرروا أن الضحية كانت رفيقة بون في الغرفة”.

وأضافت أن بون ألقي القبض عليه وحُجز في مركز احتجاز مقاطعة كلارك بتهمة القتل العلني. وتظهر سجلات المحكمة أنه محتجز بدون كفالة ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن مكتب محقق الوفيات في مقاطعة كلارك سيحدد الضحية وسبب وطريقة الوفاة.

ولم يقدم ممثل مكتب الطب الشرعي هذه التفاصيل على الفور يوم الأحد.