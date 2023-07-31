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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مارسلينو سامر السابع بالثانوية العامة:"نفسي ابقي مهندس للمشاركة في بناء الوطن..صور وفيديو

اوائل الثانويه العامه
اوائل الثانويه العامه بمحافظة الغربية

شهدت منطقة شارع علي مبارك بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة الغامرة بين صفوف أسرة الشاب مارسلينوا سامر لحصوله على المركز السابع شعبة علمي رياضيات ضمن اوائل الجمهورية بالثانوية العامة الأمر الذي رسم البشاشه والفرحة عقب تلقيهم اتصالي هاتفي من مكتب وزير التربية والتعليم بدعوتهم للمشاركة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمقر الوزارة اليوم بالعاصمة الإدارية .

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"الحمد لله علي كل شىء وبشكر الرب دايما علي دعمه ليا وتلبية رجائه باني اكون من أوائل الثانوية العامة عشان اعوض تعبي وافرح ابويا وامي وعيلتي علي مساندتهم ليا خلال فترات الضغط النفسي والعصبي طوال فترة السنة الدراسية " بتلك الكلمات عبر مارسلينوا سامر عن سعادته الغامرة والدموع لم تفارق عيناه ووالديه يحتضنا معا وسط إطلاق الزغاريد وتوزيع العصائر والمشروبات الغازية لكل الجيران والمحبين .

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وأشار الطالب المتفوق بقوله " نفسي ابقي مهندس للمشاركة في بناء الوطن وشكرا لاهلي لدعمهم" .
في ذات السياق أضاف الدكتور سامر والد الطالب المتفوق بقوله"انا ووالدته دعمناه كثيرا كي يختار قراره ومستقبله بنفسه وربنا يوفقه في مجال الهندسه والرب عوضنا فيه كل خير وشكرا لكل الدعوات التي لم تفارقنا من المحبين وكل التهاني والتبريكات التي استمرت لدعم ابننا " .
كما أشارت والدة الطالب المتفوق  بقولها :" انا تعبت كتير في اني أهون عليه تعبه خلال فترة مذاكرته التي كانت تستمر لأكثر من 9 ساعات يومية ".

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واختتمت الام بقولها :" انا سأسافر  برفقته انا ووالده إلي مؤتمر وزير التربية والتعليم وكل شرف وفخر وعز وابني وشكرا للرب علي منحه وعطاياه"

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