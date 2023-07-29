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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمطروح

المجلس الاعلي للجامعات
المجلس الاعلي للجامعات والمعاهد

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم في الانعقاد الدوري لجلسة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح.
 

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شهدت الجلسة مناقشة التجهيزات النهائية لبدء أعمال مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، و معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية؛ وكذلك التأكيد على استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الطلابية، ودعم الموهوبين خلال الإجازة الصيفية.
 

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وكان المجلس قد وافق فى اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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