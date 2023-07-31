ميدو: مروان الشوربجي وشقيقه نماذج سيئة والوطن لا يُعوض

علق أحمد حسام ميدو على اختيار مروان الشوربجي اللعب باسم إنجلترا.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "تجنيس مروان الشوربجي واختياره لإنجلترا، مشهد مؤسف الحياة اختيارات وأولويات"



أضاف: "بسبب خلافات مروان ومحمد الشوربجي مع أشخاص قرروا التخلي عن مصر، والشباب دي خسرت كتير، لو بيكسبوا دلوقتي لكن خسروا كتير، في النهاية كلنا هندفن فين في مصر".



وواصل: "أيا كانت ايه الدوافع والأسباب مش مقتنع باختيار بلد تانية إني أمثلها".



واختتم: "الوطن لا يُعوض ولا أزايد على أحد، لكن مروان الشوربجي ومحمد الشوربجي الثنائي نموذج سيئ لأي رياضي".