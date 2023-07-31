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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باكستان .. تشييع ضحايا تفجير انتحاري بتجمع حزبي

باكستان
باكستان

أذاعت فضائية يورو نيوز عربية، إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف الأحد تجمعًا سياسيًا في شمال غرب باكستان وأوقع 54 قتيلًا نصفهم قاصرون.

قال التنظيم في بيان بثه على تطبيق تلغرام إن مقاتلًا "فجّر سترته الناسفة وسط حشد كبير من أعضاء وقيادات" حزب جمعية علماء الإسلام في خار بشمال غرب باكستان.

وكان المئات من المشيعين قد حضروا اليوم الإثنين جنازة الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء تفجير انتحاري في تجمع انتخابي لرجل دين مؤيد لحركة طالبان شمال غربي باكستان، حاملين توابيت مغطاة بأقمشة ملونة إلى مواقع الدفن في التلال.

وقد ارتفعت، الإثنين، حصيلة التفجير إلى 54 قتيلًا ـ بينهم 5 أطفال ـ وإصابة ما يقرب من 200 شخص، وفق ما أعلنت الشرطة الباكستانية في بيان نشرته وسائل إعلام محلية.

 تفجير انتحاري" مجهول الهوية

وفي تصريح صحافي سابق، الأحد، قال قائد الشرطة المحلية ناصر ساتي، إن "الانفجار، وهو الرابع في أقل من 3 أسابيع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، يبدو أنه تفجير انتحاري" مجهول الهوية.

الدولة الاسلامية التفجير الانتحاري الإسلام باكستان الشرطة الباكستانية

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