أولى ثانوية عامة علمي علوم دمج: أجريت عمليتين في بداية العام الدراسي

قالت أمل سيد محمد، أولى الجمهورية ثانوية عامة علمي علوم، شعبة الدمج، إنها تفاجأت بحصولها على المركز الأول، متابعة:" شعرت بأن الله عز وجل جبر خاطري أنا وأهلي".

وأضافت "أمل سيد محمد"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن مكتب وزير التربية والتعليم تواصل معي ليلا، وأخبرني بحصولي على المركز الأول على مستوى الجمهورية، متابعة: "والدتي كانت نائمة ووالدي في العمل حينها".

واسترسلت:"والدتي كانت تشعر بسعادة بالغة..وربنا عوضني أنا وأهلي"، متابعة: أجريت عمليتين جراحيتين في ظهري مع بداية العام الدراسي".

وتابعت:" كنت بذاكر على ظهري طوال العام، بسبب العمليات الجراحية والإصابة..وكنت أجري علاجا طبيعيا مع الدراسة".