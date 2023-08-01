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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إرشادات وعلامات عند نزول البحر تجنبا لحوادث الغرق.. الاتحاد المصري للغوص يوضحها

هشام ربيع، المدير
هشام ربيع، المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص

قال الدكتور هشام ربيع، المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص، إن حالات الغرق قلت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، نتيجة الالتزام بالتعليمات والإرشادات، متابعا: لدينا مبادرة رئاسية تعرف بـ اسم “مصر بلا غرقى”.

وأضاف “هشام ربيع” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن معظم حالات الغرق تحدث، نتيجة عدم الالتزام بإرشادات المنقذ المتواجد داخل كل شاطئ.

وأكمل: هناك أكواد دولية معترف بها في العالم كله وهي الأعلام وأدوات الإنقاذ، متابعا: هناك 3 ألوان للأعلام الأحمر والأصفر والأخضر.

وأوضح أن لون العلم الأخضر يعني أن النزول للبحر آمن ولا توجد أي مشكلة ولكن يجب أن يكون النزول تحت إشراف المنقذ أيضا، والأصفر يعني ارتفاع الأمواج، أما الأحمر يعني عدم النزول تماما.

 

ولفت إلى أن اللون الأحمر يعني أن هناك جذب وسحب في المياه، وأمواج عالية، ولذلك يمنع تماما دخول المياه.

 

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