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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنوك تحتفل باليوم العالمي للشباب وتقدم لهم خدمات مجانية.. تفاصيل

الخدمات الرقمية في
الخدمات الرقمية في البنوك

تحتفل البنوك العاملة بالسوق المصرية باليوم العالمي للشباب، من خلال تقديم بعض الخدمات و العروض المجانية،  لدعم توجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي

ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل الخدمات المجانية التي تقدمها بنوك (الأهلي، مصر، القاهرة) خلال الفترة من 1 الي 15 أغسطس 2023 لعملائهم من الشباب، للاحتفال بيومهم العالمي، وفقا لصفحات البنوك الرسمية على "فيس بوك".

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خدمات بنك مصر المجانية

اعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن تقديم البنك لباقة من المزايا والعروض المجانية في الفترة من 1 الي 15 أغسطس 2023 ، بمناسبة " اليوم العالمي للشباب " . 

وجاءت كالتالي.. 

- فتح حساب جاري أو توفير  بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب. 

- الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا. 

- اصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما مجانا. 

- للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الاعفاء من مصاريف اصدار البطاقة المدفوعة مقدماً TEENS ضمن برنامج الشباب.

- للعملاء من 16 سنة إلى 21 سنة يتم فتح الحساب مجاناً دون الحاجة الى موافقة ولى الامر، بالإضافة الى اصدار بطاقة BM  للخصم الفوري مجاناً.

- العملاء من 21 سنة إلى 35 سنة يتم فتح الحساب مجاناً ، و اصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانا مع الاعفاء من مصاريف اصدار البطاقة الائتمانية فى حالة الحصول على قرض شخصى من البنك. 

- 20% كاش باك من الحركة المالية الأولي علي محفظة بنك مصر BM Wallet. 

خدمات البنك الأهلي المجانية

و اعلن البنك الأهلي المصري عن عدة خدمات مجانية، بمناسبة مبادرات الشمول المالي للاحتفال  باليوم العالمي للشباب، عبر صفحتة الرسمية على "فيس بوك" والتي جاءت كالتالي.. 

-فتح حساب أو محفظة إلكترونية أو الحصول علي بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

-فتح حساب شمول مالي للشركات / النشاط الاقتصادي مجاناً.

خدمات بنك القاهرة المجانية

كما أعلن بنك القاهرة عن اطلاق بعض الخدمات المجانية بمناسبة اليوم العالمي للشباب. 

ونشر على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك" بعض خدماته المجانية المقدمة للعملاء من سن 16 سنة، ضمن فعاليات الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري. 

وجاء الاعلان كالتالي.. 

-تقدر تفتح حساب وفر مجانا من سن 16 سنة بدون ولاية وبالرقم القومي فقط وتستمتع بالخدمات التالية ابتداءً من 1 أغسطس حتى 15 اغسطس 2023 . 

-فتح حساب وفر مجاناً وبدون حد أدنى. 

-إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة. 

-إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدماً.

-اشتراك مجاني في خدمة الموبايل البنكي. 

-إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد. 

وذكر البنك في منشوره امكانية الاتصال برقم 16990 أو زيارة اقرب فرع  من فروع المصرف او  زيارة الموقع الإلكتروني  www.bdc.com.eg، للحصول على مزيد من المعلومات. 

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