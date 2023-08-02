محمد شريف يخطف الأضواء عبر إنستجرام.. شاهد

شارك اللاعب محمد شريف متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر محمد شريف في الصورة من على البحر أثناء عطلته الصيفية.

وكانت ترددت أنباء، بشأن توقيع اللاعب محمد شريف مهاجم الأهلي لفريق الزمالك والرحيل عن الفريق الأحمر، بعد استبعاده بشكل دائم من مارسيل كولر.

ونشر محمد شريف عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من داخل سيارته بإبتسامة عريضة ردا علي الانباء التى ترددت مؤخرا.



يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مباراة مهمة مساء اليوم فى بطولة كاس مصر أمام الداخلية، ويتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل مواصلة مشوار الحفاظ على بطولة الكأس التى حققها المارد الأحمر النسخة الماضية بالفوز على بيراميدز.