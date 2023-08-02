خلافات.. محمد يبكي على الهواء ويوجه رسالة إلى شقيقه..فيديو

خصصت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، فقرة لعرض قضية تتحدث عن خلاف كبير بين شقيقين وزوجاتهم بمحافظة الدقهلية.

وكشف محمد سبب اندلاع الخلافات بين زوجته وزوجه شقيقه، قائلا:" هناك خلافات بيني وبين شقيقي بسبب زوجته وعلاقتها بزوجتي".

وقال محمد :" شقيقي قالي قبل كده « أنا عارف إن مراتي بوظت البيت»" مضيفا:" شقيقي كان عايز يطلق مراته ولم اشجعه على هذه الخطوة ".

وأضاف محمد :" أصعب لحظة بتمر عليا لما أدخل البيت وأسلم على أمي ومش ترد عليا لكني مستمر في المرور عليها في شقتها ".

ووجه رسالة لأخيه:" عايز نرجع زي الأول قبل أي خلاف، وتخاف عليا زي الأول ".

ودخل في نوبة بكاء على الهواء قائلا:" أنا عارف ومتأكد عن اخويا بيحبني على الرغم من أن شقيقي لا يتحدث معي وتطاول عليا بالسب والقذف ".