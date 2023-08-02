عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علقة موت من زوجة أخيه | مأساة محمد ابن الدقهلية

صدى البلد

خصصت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، فقرة لعرض  قضية تتحدث عن خلاف كبير بين شقيقين  وزوجاتهم بمحافظة الدقهلية.

 

أخوها اتهجم عليا .. ولاء تروي مأساتها بسبب سِلفتها

ببوكيه ورد.. ولاء الشريف في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

وكشف محمد سبب اندلاع الخلافات بين زوجته وزوجه شقيقه، قائلا:" أنا كنت بحب أخويا جدا ومفيش أي خلاف بيننا لكن المشاكل بدأت بسبب كره زوجته لزوجتي ".

 وقال محمد :" مرات أخويا مش بتحب مراتي خالص وبتعمل مشاكل بين مراتي ووالدتي "، مضيفا:" مراتي طيبة زي أمي ".

 وأضاف محمد :" اخويا كان بيعتبر مراتي أخته وذلك قبل زواجه من زوجته الحالية التي تسببت في المشاكل ".

 وتابع محمد :"في يوم زوجتي قامت تنضف السلم ومرات أخويا ضربت زوجتي واخويا ضرب زوجتي وسمعت صوت مراتي بتستغيث بي وصحيت من النوم لقيت مرات أخويا ماسكة شعر مراتي وبتشده ".

محمد نهال طايل تفاصيل اخبار التوك شو علقة موت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

كبير| ميدو يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد أزمة صفع الشيبي

ترشيحاتنا

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

مشهد رائع لا يفوتك شاهده الليلة من منزلك..لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بالسماء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أغسطس

ليلة الخميس .. شرط واحد يسقط جميع ذنوبك

شاومي تفاجئ الشباب بموبايل جبار وسعر مناسب

مطلية بالفضة .. كيفية غسل الكعبة المشرفة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ