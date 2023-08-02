علقة موت من زوجة أخيه | مأساة محمد ابن الدقهلية

خصصت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، فقرة لعرض قضية تتحدث عن خلاف كبير بين شقيقين وزوجاتهم بمحافظة الدقهلية.

وكشف محمد سبب اندلاع الخلافات بين زوجته وزوجه شقيقه، قائلا:" أنا كنت بحب أخويا جدا ومفيش أي خلاف بيننا لكن المشاكل بدأت بسبب كره زوجته لزوجتي ".

وقال محمد :" مرات أخويا مش بتحب مراتي خالص وبتعمل مشاكل بين مراتي ووالدتي "، مضيفا:" مراتي طيبة زي أمي ".

وأضاف محمد :" اخويا كان بيعتبر مراتي أخته وذلك قبل زواجه من زوجته الحالية التي تسببت في المشاكل ".

وتابع محمد :"في يوم زوجتي قامت تنضف السلم ومرات أخويا ضربت زوجتي واخويا ضرب زوجتي وسمعت صوت مراتي بتستغيث بي وصحيت من النوم لقيت مرات أخويا ماسكة شعر مراتي وبتشده ".