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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على رفح ووسط وشمال غزة

قصف غزة
قصف غزة

استشهد طفلان، وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشابورة وسط رفح، جنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، جرى نقل جثماني الطفلين والإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي في رفح.

وفي الساعات الأخيرة، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق شرق وشمال رفح.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين، في قصف طيران الاحتلال بالنصيرات وسط القطاع. 

كما قصف طيران الاحتلال منزلا في دير البلح ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في المغراقة، وسط القطاع.

وفي سياق متصل، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 9 شهداء من مخيم خان يونس جنوب القطاع، وما تزال عمليات البحث والانتشال مستمرة في المخيم.

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