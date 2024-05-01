عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اسمه حسين|دينا الشربيني تكشف عن هوية حبيبها: إعلامي معروف ومش مصري.. فيديو

الفنانة دينا الشربيني
الفنانة دينا الشربيني

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن أمنتيها في إنجاب الأطفال، قائلة: "زمان كان نفسي يبقى عندي 6 أولاد دلوقتي مش هلحق، أخري 2 يبقى كويس، لأننا أربع إخوات ثلاث بنات وولد، وبحب العزوة".

وأضافت دينا الشربيني  خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  “ON": "طول عمرنا كان بيتنا مليان مش بس أنا وإخواتي.. البيت  كان زحمة قرايبنا وجيرانا وأنا بحب كده".
ووجهت الإعلامية لميس الحديدي، سؤالاً لدينا الشربيني: إمتى هتلبسي فستان الزفاف الأبيض وتبقي عروسة؟" وأجابتها قائلة: "كله بوقته".

من هو حبيب دينا الشربيني؟

وعن قصة الحب الجديد ة التي تعيشها الآن أجابت دينا الشربيني، قائلة: بالفعل أنا بعيش قصة حب  هو شخص بحبه جدًا وجدع جدًا وبحترمه للغاية وبان أصله وقت أهلي وفقدان أبي وأمي لأني من وقتها لسه مش مستوعبة رحيلهم".
وعن الجدل المثار حول هوية من تحب حسمت الأمر قاطعة: شخص مصري خارج الوسط  ومفيش أي حاجة صح أنه إعلامي معروف ومش مصري، ودي شائعات وأنا معتادة أني ماردش على الشائعات. 
وكشفت الفنانة دينا الشربيني عن اسم حبيبها قائلة: “اسمه حسين ويعمل في مجال بيزنس عائلي  خارج الوسط تماماً”.

 

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني الإعلامية لميس الحديدي حسين كلمة أخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

حالة من عدم الاستقرار| تذبذب أسعار الذهب ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن 

بعد موافقة كولر.. شبانة يعلن عن صفقة نارية للأهلي

تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية

ترشيحاتنا

إصابة ضابط إسرائيلي في اشتباكات مع متظاهرين بـ «تل أبيب» | فيديو

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

دعاء شهر مايو .. اللهم وسع أرزاقنا وأكرمنا من حيث لا نحتسب

بدأت بمشاجرة وانتهت بضحايا|ننشر شهادة معاون المباحث في حرب بين عائلتين بدار السلام

شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على رفح ووسط وشمال غزة

70 قرص ترامادول.. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في حرب بين عائلتين بدار السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات .. ناهد السباعي تخطف الأنظار عبر إنستجرام بجمالها من أسوان|شاهد

بأسعار مش هتصدقها وإمكانيات خارقة..شركة HMD تطلق هواتف نوكيا 215 و225 و235

رقم صادم.. لن تتوقع سعر حذاء مي عمر الشفاف

أول سباق بالعالم بين 4 سيارات ذاتية القيادة وسائق بشري.. من سيفوز؟

فيديو

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

أمطار في عز الحر.. الأرصاد تحذر هذه المناطق من الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ