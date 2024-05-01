اسمه حسين|دينا الشربيني تكشف عن هوية حبيبها: إعلامي معروف ومش مصري.. فيديو

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن أمنتيها في إنجاب الأطفال، قائلة: "زمان كان نفسي يبقى عندي 6 أولاد دلوقتي مش هلحق، أخري 2 يبقى كويس، لأننا أربع إخوات ثلاث بنات وولد، وبحب العزوة".

وأضافت دينا الشربيني خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON": "طول عمرنا كان بيتنا مليان مش بس أنا وإخواتي.. البيت كان زحمة قرايبنا وجيرانا وأنا بحب كده".

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي، سؤالاً لدينا الشربيني: إمتى هتلبسي فستان الزفاف الأبيض وتبقي عروسة؟" وأجابتها قائلة: "كله بوقته".

من هو حبيب دينا الشربيني؟

وعن قصة الحب الجديد ة التي تعيشها الآن أجابت دينا الشربيني، قائلة: بالفعل أنا بعيش قصة حب هو شخص بحبه جدًا وجدع جدًا وبحترمه للغاية وبان أصله وقت أهلي وفقدان أبي وأمي لأني من وقتها لسه مش مستوعبة رحيلهم".

وعن الجدل المثار حول هوية من تحب حسمت الأمر قاطعة: شخص مصري خارج الوسط ومفيش أي حاجة صح أنه إعلامي معروف ومش مصري، ودي شائعات وأنا معتادة أني ماردش على الشائعات.

وكشفت الفنانة دينا الشربيني عن اسم حبيبها قائلة: “اسمه حسين ويعمل في مجال بيزنس عائلي خارج الوسط تماماً”.