عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 1 مايو 2024: علاقة عاطفية سعيدة

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 1 مايو على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

txt

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024: خطط لقضاء إجازة

txt

برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 29 أبريل 2024: زيادة في حسابك البنكي

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 1 مايو 2024

علاقتك الرومانسية السعيدة مدعومة بالنجاح المهني، لديك خطة مالية مناسبة لاتخاذ قرارات نقدية مجتهدة. الصحة جيدة أيضًا اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيًا

إذا كنت أعزبًا، فإن طاقة اليوم تعزز حب الذات وتهيئ قلبك للحب الذي يستحقه حقًا، بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقة، إنه يوم مثالي لمشاركة أحلامك وتطلعاتك، مما يقربكما من بعضكما البعض. 

برج الأسد وحظك اليوم صحيًا 

قد يصاب برج الأسد بالصداع أو آلام المفاصل أو الحمى الفيروسية التي قد تؤثر على الحياة الروتينية، سيحتاج بعض كبار السن إلى مساعدة الطبيب لتحسين ظروفهم الطبية.. 

برج الأسد مهنيًا

قد تحدث تصادمات في الآراء في مكان العمل ولكن يجب أن تكون دبلوماسياً أثناء التعامل مع زملاء العمل، سيحصل بعض رواد الأعمال على دعم الحكومة في الأنشطة التجارية. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

قبل أن تستثمر في أعمال المضاربة، قم بدراسة السوق لأنك لا تحتاج إلى الاستثمار بشكل أعمى وخسارة المال، سيتمكن رواد الأعمال من جمع الأموال حسب الحاجة دون الكثير من الضجة.

برج الأسد برج الأسد مهنيا برج الأسد وحظك اليوم برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

حالة من عدم الاستقرار| تذبذب أسعار الذهب ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن 

بعد موافقة كولر.. شبانة يعلن عن صفقة نارية للأهلي

تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية

موضوعات متعلقة

بالأسود الجريء.. نور الزاهد تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

فستان مكشوف.. لاميتا فرنجية تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

جيبة قصيرة .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024: خطط لقضاء إجازة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024: تواجه عقبات

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024: أفكار تجارية جديدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

بإطلالة بسيطة .. ابنة ماجد المصري تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

إصابة ضابط إسرائيلي في اشتباكات مع متظاهرين بـ «تل أبيب» | فيديو

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

دعاء شهر مايو .. اللهم وسع أرزاقنا وأكرمنا من حيث لا نحتسب

بدأت بمشاجرة وانتهت بضحايا|ننشر شهادة معاون المباحث في حرب بين عائلتين بدار السلام

شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على رفح ووسط وشمال غزة

70 قرص ترامادول.. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في حرب بين عائلتين بدار السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات .. ناهد السباعي تخطف الأنظار عبر إنستجرام بجمالها من أسوان|شاهد

بأسعار مش هتصدقها وإمكانيات خارقة..شركة HMD تطلق هواتف نوكيا 215 و225 و235

رقم صادم.. لن تتوقع سعر حذاء مي عمر الشفاف

أول سباق بالعالم بين 4 سيارات ذاتية القيادة وسائق بشري.. من سيفوز؟

فيديو

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

أمطار في عز الحر.. الأرصاد تحذر هذه المناطق من الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ