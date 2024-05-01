حالة من عدم الاستقرار| تذبذب أسعار الذهب ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن 

واصلت أسعار الذهب في مصر التذبذب تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 منذ جلسة الأمس، في ظل عدم وجود زخم كافي ليتخذ السعر اتجاه واضح بسبب تأثره باستقرار سعر الصرف، وضعف الطلب المحلي.

ويزيد استقرار سعر الذهب تحت مستوى 3100 جنيه للجرام فرص الهبوط حتى المستوى 3000 جنيه للجرام.

هبطت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، وتراجع سعر الجرام الواحد خلال الأسبوع الجاري بمتوسط 160 جنيها.

وعالميًا، انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر يوم غد، يأتي هذا في ظل توقعات بإشارات لمزيد من التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي وترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على أسعار الذهب.

فشل سعر أونصة الذهب في اختراق المستوى 2340 دولار للأونصة ليعود السعر إلى الهبوط بدعم من مؤشر الزخم ليكسر منطقة 2325 – 2320 دولار للأونصة والتي تشمل الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة.

ونجح في كسر حاجز ال 2300 دولار ووصل الان إلى 2595 دولارا.



سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2295 دولارًا للأوقية.

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1\5\2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2631 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3070 جنيه

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3509 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.560 مقارنة ب 24.840 جنيهًا بداية تعاملات اليوم

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 طن لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة – 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.