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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا شفنا حفظ ولا صون .. رسالة غاضبة من فرج عامر تثير التكهنات

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورا بشأن فريقه  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فرج عامر : ارجو ان نتحمس لفلوس سموحة التي لم تصل خزينة النادي من بيع لاعب ب ١٨ مليون جنية لم يصل منها مليما واحدا لان البائع الخلوق  سلم الورق والبطاقة الدولية صارخا اصل الفلوس في الحفظ والصون، لاشفنا حفظ ولا صون ولا في ورقة نطلب بيها حقنا .

و كان قد فجر فرج عامر مفاجأة بشأن سداد غرامة محمود كهربا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : حكم المحكمة الرياضية اليوم باعطاء كهربا مهلة تزيد على ٧٠ يوم لدفع الغرامة المقررة علية لنادي الزمالك ، كانت بمثابة زلزال هد احلام وامنيات كثيرة وقد يكون سبب في التعجيل بامور لم تكن متوقعة ، الخطورة الحقيقية هي أنة من المتوقع صدور قرارات اخري من المحكمة الرياضية في قضية كهربا قد تقلب المواضيع رأسا علي عقب ( طبقا لما ذكرة واكدة محامي كهرباالتونسي ، القوي بعلمة وخبرتة داخل اروقة المحكمة الرياضية،والڤيڤا.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار، أن التونسي علي العباسي محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، تأجيل دفع غرامات اللاعب لصالح الزمالك ناديه السابق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لجنة الانضباط سوف تعقد جلستها اليوم الخميس، والمحامي سوف يطلب التأجيل، وحال تم رفض التأجيل، سوف يتم دفع الأموال".

تصريحات فرج عامر سموحة إدارة نادي سموحة أخبار فرج عامر

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