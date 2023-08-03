برلمانية: القمة "المصرية – اليونانية" تهدف إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القمة المصرية اليونانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكيرياكوس متسوتاكيس رئيس وزراء اليونان بمدينة العلمين الجديدة، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وأثينا فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتوافق الرؤى حول قضايا شرق المتوسط.

وأضافت سلامة فى بيان صحفى لها أن مصر واليونان تربطهما علاقات وثيقة تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ، فضلا عن أن الشعبين و الحضارتين المصرية واليونانية يجمع بينهما الكثير من نقاط التشابه، والعلاقات الوطيدة.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن القمة المصرية اليونانية ناقشت عددا من القضايا المهمة حيث تم التأكيد على سرعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، واستمرار دفع التعاون فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية، فضلا عن ملف الطاقة وما يتعلق بالغاز الطبيعى والربط الكهربائى وقطاعات التحول للاقتصاد الأخضر.

وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن اللقاء شهد تطابق وجهات النظر بين القاهرة وأثينا حول العديد من قضايا شرق المتوسط، فضلا عن جهود مصر المتميزة فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تفرضه تلك الظاهرة من أعباء بسبب استضافة مصر ملايين اللاجئين على أرضها، فضلا عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ودعم المسار السياسى فى ليبيا، وضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضى الليبية.