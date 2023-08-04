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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تعلن الإفراج عن المحتجين أمام منزل رئيس الوزراء

صدى البلد

أعلنت الشرطة البريطانية ،اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج بكفالة عن خمسة أشخاص اعتقلوا في أعقاب احتجاج ضد الوقود الأحفوري في منزل رئيس الوزراء ريشي سوناك بانتظار مزيد من التحقيقات.

 

تم القبض على رجلين وامرأتين للاشتباه في التسبب في أضرار جنائية وإزعاج عام، كما تم القبض على رجل ثالث للاشتباه في أنه تسبب في إزعاج عام، بحسب موقع بي بي سي البريطاني.

 

ووضع محتجون من جمعية السلام الأخضر أو "جرين بيس"، اليوم الخميس، قماشاً أسود على منزل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، احتجاجاً على سياسة الحكومة بشأن الطاقة.

 

وأظهرت صورة نشرتها منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة على موقع أكس ، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أربعة متظاهرين على سطح العقار في شمال إنجلترا ، وهم يغطون مساحات من القماش الأسود ، بينما حمل اثنان آخران لافتة كتب عليها "ريشي سناك - أرباح النفط أم مستقبلنا؟"، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

 

وأكد مكتب ريشي سوناك عدم وجود رئيس الوزراء أو عائلته في ذلك الوقت ، لأنهم يقضون عطلة في الولايات المتحدة.

 

وقالت شرطة شمال يوركشاير، إن القوة أُبلغت بالحادث الذي وقع في دائرة منزل سوناك في حوالي الساعة 08:05 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

وقال متحدث باسم الضباط "احتلوا المنطقة" ولم يدخل أحد المبنى.

 

وأضافوا أنه تم وضع طوق كبير وتم الاستعانة بضباط ارتباط متخصصين بالشرطة لإنزال المتظاهرين من على سطح المبنى.

 

وقال إليوت فوسكيت مساعد قائد الشرطة: "لم يكن هناك أي تهديد للجمهور الأوسع طوال هذا الحادث الذي وصل الآن إلى نتيجة آمنة".

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