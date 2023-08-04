حصلت على 89% وأنهت حياتها.. تشييع جثمان طالبة الثانوي في الدقهلية

حوا

شيع أهالي مدينه منية النصر وقرى مجاورة لها جثمان فقيده الشباب والتي أنهت حياتها حزنا على حصولها على مجموع 89% حيث كانت متفوقة ومن المتميزين.

وشهدت الجنازة بكاء وعويل اسرتها وذويها وزملائها وزميلاتها وكل محبيها بالمدينة والقرى المجاورة، حيث كانت تمتاز بالخلق الحميد والتفوق والتدين وكانت تحفظ اجزاء من كتاب الله .

قالت إحدى زميلاتها إن الفقيدة رحمه الله عليها كانت متفوقة ومتميزة وكان الجميع يتوقع لها أن تكون من الأوائل، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وحصلت على هذا المجموع في حين من هم أقل منها في المستوى حصلوا على مجاميع كبيره وكان املها ان تلتحق بكلية الطب ولكن جاءت المرحله الاولى بأحلامها فدخلت في اكتئاب وحزن حتى اقدمت على انهاء حياتها.

وقال أحد معلميها إنه فى صدمه ولا يصدق ما حدث وأن الفقيدة كانت من المتفوقين وكان يتوقع لها أن تكون من أوائل الجمهورية نظرا لعلمها وثقافتها وأخلاقها الحميدة، وانه حتى الآن مذهول مما حدث فقد كانت نعم الطالبات علما وادبا خلقا وانها حصلت على جوائز من قبل نظرا لتفوقها.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة منية النصر يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر، بوصول الطالبة شهد م ص 18عاما طالبة بالثانوية العامة والمقيمة بمدينه منية النصر جثة هامدة إثر تناولها مواد سامة ( قرص قمح ) وانتحارها بسبب حصولها علي مجموع 89%.

وتم التحفظ عليه بمشرحه المستشفى حتى استخراج تصريح الدفن ، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامة.