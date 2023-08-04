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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منذر رياحنة: أنظر إلى محمد رمضان على أنه أحمد زكي

صدى البلد


تحدث الفنان منذر رياحنة عن ذكريات تعاونه مع محمد رمضان فى مسلسل "جعفر العمدة"، الذى عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضى.

وقال:"انظر إلى محمد رمضان على أنه أحمد زكى.

واضاف عبر عبر إذاعة 9090 مع فاطمة مصطفى : "رمضان دارس هو بيعمل إيه كويس فى كل مشهد، وفى أوقات كنت بشوفه كأنه أحمد زكى، وقلت له ده، لأنه بيتقمص الدور بشكل مميز جداً".

منذر رياحنة يكشف حقيقة مشاركته في الجزء الثاني من جعفر العمدة

منذر رياحنة يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل الاختيار

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحمد زكي إحسان الترك الجزء الثاني المتحدة للخدمات الفنان منذر رياحنة تأليف وإخراج بيومي فؤاد

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