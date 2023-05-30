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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منذر رياحنة يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل الاختيار

منذر ريحانه
منذر ريحانه

حل الفنان الأردني منذر رياحنة ضيفا على حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة dmc.

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منذر رياحنة: عائلة فتح الله اتظلمت في مسلسل جعفر العمدة


وكشف الفنان منذر رياحنة، تفاصيل علاقته مع الفنان أحمد عز، قائلا :" أحمد عز ده صديقي الصدوق وربنا يحميه".
وتابع منذر رياحنة،:"شاركت مع احمد عز في مسلسل الاختيار ، وهذا العمل الفني من أهم الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، وهذا العمل يكشف تفاصيل أبطال مصريين".


وخلال اللقاء كشف الفنان منذر رياحنة، خلال الحلقة عن كواليس وتفاصيل أعماله الفنية المقبلة، كما يتحدث عن كواليس مشاركته في مسلسل «جعفر العمدة» خلال موسم رمضان الماضي.


 

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