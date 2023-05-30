منذر رياحنة يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل الاختيار

حل الفنان الأردني منذر رياحنة ضيفا على حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة dmc.



وكشف الفنان منذر رياحنة، تفاصيل علاقته مع الفنان أحمد عز، قائلا :" أحمد عز ده صديقي الصدوق وربنا يحميه".

وتابع منذر رياحنة،:"شاركت مع احمد عز في مسلسل الاختيار ، وهذا العمل الفني من أهم الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، وهذا العمل يكشف تفاصيل أبطال مصريين".



وخلال اللقاء كشف الفنان منذر رياحنة، خلال الحلقة عن كواليس وتفاصيل أعماله الفنية المقبلة، كما يتحدث عن كواليس مشاركته في مسلسل «جعفر العمدة» خلال موسم رمضان الماضي.





