أحمد عمر هاشم: الصوفية جزء من الإسلام.. وهؤلاء هم العارفون بالله

قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء أن الصوفية تقوم على 3 أركان هامة أولها هي الايمان بأركان الإسلام الخمسة وثانيها الايمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه وثالثها هو الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه.



أضاف هاشم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الصوفية هي جزء من الإسلام وهي سنة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى أن لفظ العارفين بالله يطلق على أولياء الله الصالحين، وأن مقامات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

وكشف هاشم عن هواياته قائلا: كتبت قصة قصيرة في عمر الـ11 عاما، كما أكد أن يستمع إلى التليفزيون والسينما وبالأخص المسلسلات والأفلام الدينية وكان آخرها مسلسل أبو حنيفة الذي أتقنه الفنان الراحل محمود يس.



ولأول مرة خلال اللقاء، ألقى د. احمد عمر هاشم أبياتا من الشعر، كما تطرق خلال اللقاء الحصري إلى العديد من المناطق الخلافية كالحجاب والطلاق الشفهي وأين توجد رأس الحسين وجسد السيدة زينب.

