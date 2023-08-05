ترامب: أمريكا في طريقها للجحيم بسبب بايدن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "في طريقها للجحيم" بسبب سياسات إدارة الرئيس جو بايدن.

وأضاف ترامب خلال كلمة له بالعشاء الصيفي للحزب الجمهوري: "الإدارة الأمريكية الحالية ضعيفة ويجب علينا ربح المعركة بوجهها، إن وطننا يذهب إلى الجحيم بفعل سياسات الإدارة الحالية".

وتابع: "عندما ظهرت نتائج الاستطلاعات بدأت حملة الإدارة الحالية علينا، وهناك حملة تزوير بحقنا ويتدخلون في حملتنا للانتخابات، و نحن سنحارب من أجل ديمقراطيتنا بوجه رئيس فاسد".

وفيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه يوم الخميس في إطار التحقيق معه في هجوم الكونجرس، قال ترامب: "التهم الموجهة إلينا غير الدستورية وتقتل حرية التعبير".

وأردف ترامب قائلاً: "وفق الاستطلاعات نحن نتقدم على بايدن في الانتخابات بشكل كبير، وسنعمل على تدمير الدولة العميقة في حال الفوز بالانتخابات، وفي حال الفوز ستعود بلادنا إلى حريتها".

يأتي ذلك، غداة مثول ترامب أمام محكمة في واشنطن، حيث احتشد متظاهرين طالبوا بسجنه، فيما سيستقبل ترامب بحفاوة في عشاء الحزب الجمهوري الصيفي في مونتجمري.

ودفع الرئيس الأمريكي السابق، في واشنطن، الخميس، ببراءته من تهم التآمر على المؤسسات الأمريكية بعد هزيمته في انتخابات 2020.

تتعلق القضيتان الجنائيتان الأخريان المرفوعتان ضده هذا العام بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرّية.