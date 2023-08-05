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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: سنمنع الحرب العالمية الثالثة التي تهدد العالم حاليا

أرشيفية
أرشيفية

تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه سوف يمنع "الحرب العالمية الثالثة" التي تهدد العالم في الوقت الراهن، وذلك حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأضاف ترامب خلال كلمة له بالعشاء الصيفي للحزب الجمهوري: "سنوقف الحرب الروسية الأوكرانية بشكل عاجل في حال الفوز بالانتخابات، وسنوقف السياسات الاقتصادية المعتمدة من قبل إدارة بايدن".

وتابع: " سنحصل على الاستقلال الاقتصادي التام عن الصين".

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يأتي ذلك، غداة مثول ترامب أمام محكمة في واشنطن، حيث احتشد متظاهرين طالبوا بسجنه، فيما سيستقبل ترامب بحفاوة في عشاء الحزب الجمهوري الصيفي في مونتجمري.

ودفع الرئيس الأمريكي السابق، في واشنطن، الخميس، ببراءته من تهم التآمر على المؤسسات الأمريكية بعد هزيمته في انتخابات 2020.

تتعلق القضيتان الجنائيتان الأخريان المرفوعتان ضده هذا العام بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرّية.

 

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