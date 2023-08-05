الزمالك يدرس عدم مشاركة فريق 2009 ببطولة الجمهورية

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن وجود حالة من الفوضي اجتاحت قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي خلال الساعات الحالية .

حيث كان من المفترض بدء التدريبات للقطاع بمختلف الفرق الرياضية لكرة القدم اليوم السبت وتم تبليغ الجهاز واللاعبين بالمواعيد التدريبات التي كان مقرر لها اليوم ، وتفاجأ الجميع بقرار من مسئولي القطاع كل من كابتن اسماعيل يوسف وكابتن طارق يحيي وكابتن اسامه حسن بتأجيل التدريبات ، وتحديد موعد جديد بناء علي تعليمات مجلس الإدارة.

مما أثار غضب الاعبين وأولياء الأمور ، للتعنت الواضح وعدم معرفة بدء فترة الإعداد ، والعشوائية في القرارات واختفاء المسؤولين بالقطاع ، وشدد البعض من أولياء الأمور علي ضرورة تدخل مجلس إدارة نادي الزمالك ، لوجود حل لأزمة فريق 2009 ، حيث علم أولياء الأمور أن قطاع الناشئين قرر عدم مشاركة الفريق في مسابقة الجمهورية للناشئين لكرة القدم وهذا لم يحدث من قبل .

وأكد البعض من أولياء الأمور أن مايحدث الان بنادي الزمالك يدل علي وجود فوضي واضحه بتعليمات صريحه ، حيث أن فريق 2009 سوف يشارك في ثلاثة منتخبات وهن منتخب الشباب والمنتخب الأوليمبي و كاس العالم .

وشدد المصدر أن حالة غضب شديده تجتاح القطاع واللاعبين بسبب القرارات العشوائية التي تم اتخاذها مؤخرا بالقطاع مما تضر بمصلحة جيل كامل في قطاع الناشئين.

وتسال البعض من أولياء الأمور لماذا يتم الغاء المشاركة في بطولة هامه مثل بطولة الجمهورية لمواليد 2009 في حين سوف يشارك فريق 2008 رغم عدم وجود أي منتخب له !