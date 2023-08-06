علامة تفرقه عن البرد.. احذري من إصابة طفلك بالتهاب السحايا

يحدث التهاب السحايا الفيروسي بسبب فيروسات مثل الفيروسات المعوية غير شلل الأطفال، أو فيروس الهربس البسيط، أو فيروس غرب النيل، أو الأنفلونزا وفقا لvery well health.

يمكن علاج التهاب السحايا الجرثومي بالمضادات الحيوية، أما التهاب السحايا الفيروسي لأي يتأثر بالعلاج بالمضادات الحيوية ولكنه عادة ما يشفى من تلقاء نفسه، حيث مطلوب مقدم رعاية صحية لتشخيص نوع التهاب السحايا والعلاج المناسب.

على الرغم من أن التهاب السحايا الجرثومي أقل شيوعًا من الشكل الفيروسي، إلا أنه عادة ما يكون أكثر خطورة بشكل ملحوظ وأكثر عرضة للوفاة.

علامات وأعراض التهاب السحايا عند الأطفال



يتعرض الأطفال لخطر الإصابة بالتهاب السحايا الجرثومي وغالبًا ما تظهر عليهم أعراض تشبه الأمراض الأخرى.

يجب أن يكون الآباء على اطلاع بأعراض التهاب السحايا مثل ارتفاع درجة الحرارة ، وتيبس الرقبة ، وتصلب الأطراف ، والقيء ، والإسهال ، أو الطفح الجلدي مع الكثير من النقاط ذات الحجم الدقيق (نمشات)

تكون اكياس دهنية بالرقبة او الاذن

صداع

درجة حرارة عالية

آلام شديدة في المعدة

غثيان

التقيؤ

حساسية تجاه الضوء ( رهاب الضوء )

دوخة

ألم في الظهر

ارتباك

النوبات أو فقدان الوعي