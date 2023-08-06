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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلاف مع الشناوي.. أسباب رحيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم من الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن رحيل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي، يأتي بسبب عدم التوافق بينه وبين الجهاز الإداري والفني، وهو ما ظهر في أكثر من مرة.

وتابع هشام خلال برنامجه التليفزيوني: "هناك أمور حدثت وكانت سبباً في توتر العلاقة، وهي التي جاءت قبل ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومنها أن  النادي أعلن أن محمد الشناوي جاهزًا لخوض اللقاء".

وأضاف أمير هشام: "الجماهير فوجئت بعدم مشاركة الحارس رغم إعلان اللاعب جاهزيته وأبلغ الجهاز الفني والطبي، ولكن أبو عبلة رفض ذلك وتسبب في خلاف حاد بينه والشناوي".

واختتم: "منذ تلك الواقعة توترت العلاقة بينه وبين الجهاز الفني، وهي أحد أسباب رحيله عن الفريق".

وكان النادي الأهلي قد وجه الشكر والتحية للدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد، وحقق مع زملائه من عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

 وهو أحد أبناء النادى الذي لم يتأخر عند طلب الاستعانة بجهوده، وهناك ثقة بأنه سوف يلبي النداء إذا ما احتاجه ناديه بأي مرحلة وفي أي موقع، لأن هذه سمات أبناء الأهلي الذين يتفهمون المراحل الفنية والإدارية والطبية التي يمر بها الفريق، وكل مرحلة منها تحتاج إلى ترتيبات خاصة.

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