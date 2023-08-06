بسام الشماع: المصري القديم أول من اخترع مروحة مصنوعة من ريش النعام

أجاب الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر في علم المصريات، عن سؤال: "كيف كان المصري القديم يتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة؟"، قائلًا: “كان في بردية شهيرة بتقول إن الملك سنفرو (وهو أول مؤسس لشكل هرمي صحيح في التاريخ ووالد الملك خوفو ومؤسس الأسرة الرابعة) يبحث دائمًا في قصره عن مكان رطب ليجلس فيه”.



وأضاف “الشماع”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن المصري القديم تعامل مع الحرارة والبرودة، موضحًا: "المصري القديم كان عنده مراوح"، حيث صنع مراوح من ريش النعام منذ أكثر من 3300 ألف عام.



وأوضح المؤرخ والمحاضر في علم المصريات، أن مروحة ريش النعام كان يستخدمها الملك والملكة، وكانت هناك وظيفة في مصر القديمة يطلق عليها “حامل الريشة”، وكانت وظيفة مرموقة وقتها.