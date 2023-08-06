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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يوم ميلاده وقبل وفاته.. صورة لأب وطفله تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

. صورة لأب وطفله
. صورة لأب وطفله تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

أثارت صورة متداولة على نطاق واسع لأب وطفله  تعاطف وحزن الكثير من رواد السوشيال ميديا لتبكي الكثير من الأردنيين  لظهوره بالصورة يقوم باحتضانه يوم ولادته ويوم وفاته عن عمر يبلغ 6 سنوات في وذلك في حادثة غرق بمدينة ألعاب مائية في مدينة تولوز في فرنسا. 

 وقد خرج نجل الطبيب برفقة شقيقته التي تكبره برحلة، لكنه  غرق  في بركة مياه من قبل مدينة ألعاب مائية بالقرب من مدينة تولوز ليمكث في العناية  15 يوماً، ليدخل في غيبوبة اصطناعية في محاولة للتخفيف عليه، ليتوفاه الله.


وقد نعى نجله الراحل بكلمات مؤثرة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك قبل أسبوعين من يوم ميلاده السادس وكتب: قائلا "يوم ميلادك ، ما كنت أعلم أننا سنفترق يوما ما ، وأن عيني ستدمع من أجلك.» 

رواد السوشيال صورة متداولة مدينة ألعاب مائية مدينة تولوز مدينة تولوز في فرنسا

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