إكسترا نيوز: قناة السويس الجديدة كانت حلمًا عظيمًا وأصبحت شريانا مهما للعالم

يحتفل المصريون بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، والذي جرت وقائعه يوم الخميس 6 أغسطس 2015، بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى، ومرت 8 سنوات على افتتاح القناة، التي كانت بمثابة رد قوي على كل المشككين.

وفي هذا الصدد عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن ذكرى قناة السويس الجديدة، مشيرة إلى أن يوم السادس من أغسطس سيظل يومًا مفصليًا في حياة المصريين وملحمة وطنية سطرها الشعب مع قياداته السياسية.

نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة الاستيعابية

وأوضح التقرير أن قناة السويس الجديدة كانت حلمًا مصريًا عظيمًا وبعد تحقيقه أضاف للعالم شريانًا جديدًا، وأحدث نقلة اقتصادية جديدة، وتم حفر القناة الجديدة بشكل موازٍ للقناة القديمة من أجل تقليل وتسريع عملية عبور السفن وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة.

كما أوضح التقرير أن القناة الجديدة أسهمت في تحويل القناة من معبر اقتصادي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي للنقل والتجارة، ورفع إجمالي إيرادات القناة لتسجل أرقامًا غير مسبوقة، محققة أعلى إيراد بلغ 9.4 مليار دولار على الرغم من الأزمات العالمية.

نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة الاستيعابية والعددية، ليصل متوسط عبور السفن العام الماضي 68 سفينة يوميًا مقابل 47 سفينة متوسطًا يوميًا عام 2014.

